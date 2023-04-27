Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Erdemoğlu Mahallesinde meydana geldi.

6 Şubat'ta Kaharmanmaraş merkezli depremde eşi ve 2 çocuğu ölen Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda fen bilimleri dersi öğretmeni Ferit Dayan sabah saatlerinde kızı Asya İrem Dayan’ın tabancayla başına ateş etti. Ferit Dayan daha sonra aynı tabancayı başına dayayarak, intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Asya İrem'i ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Ferit Dayan’ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Asya İrem doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti.



Kaynak : PHA