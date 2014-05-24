Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kayalık Mahallesinde meydana geldi. 30 Ağustos Caddesi üzerinden kent merkezine ilerleyen Mehmet T. yönetimindeki 02 FY 870 plakalı otomobile kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Kadir İ. yönetimindeki 02 TD 052 plakalı otomobil çarptı. Kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen otomobillerin yaralanan sürücüleri, vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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