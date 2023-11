Tahmini Okuma Süresi: dakika

İşgalci İsrail, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana soykırım boyutunda katliamlarda bulunuyor. Cami, kilise, hastane, okul, sivil yerleşim yeri ayırt etmeksizin şehri gece gündüz bombalayan siyonistler, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 bin 854 kişiyi şehit etti. Saldırılarda, binlerce kişi ise yaralandı ya da sakat kaldı.

İnsani yardımların önemi her geçen gün artıyor

2007 yılından bu yana ambargo altında bulunan, 7 Ekim’den itibarense İsrail’in dünyadan tamamen tecrit etmeye çalıştığı Gazze’de, insanlar temel yaşam malzemelerine dahi ulaşamıyor. Şehir halkı; havadan ve karadan yapılabilecek insan haklarıma aykırı her türlü saldırı tehlikesinin yanında, salgın hastalık riskleriyle de karşı karşıya.

Dünyanın gözleri önünde her gün katliamlara maruz kalan Gazze için, insani yardımların önemi her geçen gün daha da artıyor.

Yardımlar yola çıktı

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik birçok insani yardım çalışmasında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 8 TIR’lık yeni bir insani yardım çalışması daha organize etti. İstanbul’dan kuru yük gemisine yüklenen yardımlar, Mersin Limanı’na doğru yola çıktı. Mersin Limanı’nda AFAD’a teslim edilecek yardımlar, Mısır Kızılayı koordinesinde Gazze’ye ulaştırılacak.

İHH tarafından gönderilen 8 TIR’lık yardım şu şekilde: “166 bin 752 adet konserve, 120 bin adet maske, 25 bin 32 adet ıslak mendil, 15 bin 528 adet çocuk bezi, 8 bin 64 adet kadın pedi ve 2 bin 700 adet hasta bezi.”

İHH’nın Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Destek olmak için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 30 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.



