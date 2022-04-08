Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.393,39
ALTIN
921,41
DOLAR
14,75
STERLİN
19,25
EURO
16,06

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale getirildikten sonra taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvurmakla yükümlüdür.

Seobaz
Seobaz
08 Nisan 2022 Cuma 22:18
1 Okunma
Ticari Davalarda Arabuluculuk

Uyuşmazlık yaşayan tarafların kendi iradeleri ile tamamen tarafsız, alanında uzman üçüncü bir kişinin hakemliğinde uyuşmazlığı çözme yöntemine arabuluculuk denir. Hukuki uyuşmazlıklarda dava yoluna gidilmeden önce taraflar çözüm üretebilmek amacıyla mahkeme dışında bir alanda çözüme hazır olduklarını belirtir ve bu yönde adım atarlar. Arabulucu ise uzlaşma süresince taraflara hakemlik yapacak olan üçüncü ve uzman kişidir. Nişantaşı avukat ekibimiz, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan tazminat ve alacaklara uygun ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı haline geldiğini ifade etmektedir. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale getirildikten sonra taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvurmakla yükümlüdür. Nişantaşı avukatlık büroları, uzlaşmak amacıyla bir araya gelen tarafların yetkili mahkemenin bulunduğu konumdaki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilmiş yazı işleri müdürlüklerine başvurması gerektiğini belirtmektedir.

Ticari Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Detayları

Nişantaşı avukatlık büroları ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk detayları hakkında bilgilendirmek yapmaktadır. Arabuluculuk şartlarına göre arabulucu olarak atanan kişi ya da kişiler, tarafları bir araya getirmek üzere görüşmeye çağırır. Arabuluculuk görüşmeleri en fazla 6 hafta içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır. Bu süre zaruri durumlarda 2 hafta daha uzatılabilmektedir. Görüşmelerin amacı iki tarafında uzlaşabilmesi, davaya gerek görülmeden sorunun çözülmesidir. Nişantaşı avukat büromuz müvekkillerin bu süreçte anlaşma sağlaması için gerekli zemini hazırlar, anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde ise dava açmalarına yardımcı olmaktadırlar. Taraflar ticari dava söz konusuysa arabuluculuk yöntemine başvurmak zorundadır. Eğer arabuluculuk sisteminden yararlanılmadan dava açılırsa davanın şartının yerine getirilmemesinden ötürü davanın reddine karar verilir.  

Ticari Davalarda Arabuluculuk Kapsamı

Nişantaşı avukat ekibimiz, ticari davalarda arabuluculuk şartının kapsamı hakkında bilgilendirmek yapmakta ve sadece alacak ya da tazminat taleplerine ilişkin davalarda arabuluculuk şartı arandığını vurgulamaktadır. Uyuşmazlığa konu alacak ve tazminat talebi arabuluculuk görüşmelerinde çözüme kavuşturulmaya çalışılmalıdır. Uzlaşmanın sağlanamaması halinde taraflar dava açma hakkında sahiptir. Ticari davaların kapsamı çok geniş olmakla birlikte iflas, konkordato, haciz, icra takibi gibi ticari davalarda arabuluculuk şartı aranmamaktadır. Nişantaşı avukatlık büroları, ticari davalarda arabuluculuk şartının tarafların iradesine bağlı olduğunu, süreç başladıktan sonra tarafların görüşmeleri sona erdirebileceğini ya da uzlaşmaktan vazgeçebileceğini hatırlatmaktadır. Bu konuda taraflar arabuluculuk için başvurmak zorunda ancak sürdürmek ya da nasıl sonuçlanacağına karar verme konusunda ise serbesttir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiber Lazer Kesim Makinesi
Fiber Lazer Kesim Makinesi
Google Play Kodlarını Hediye Edebilirsiniz
Google Play Kodlarını Hediye Edebilirsiniz
Çağrı Merkezi Programı
Çağrı Merkezi Programı
Serinin Son Oyunu Battlefield 2042 Satın Al
Serinin Son Oyunu Battlefield 2042 Satın Al
Kış Bahçesinin Unutulmaz Modelleri
Kış Bahçesinin Unutulmaz Modelleri
Skechers Spor Ayakkabı Kalitesi
Skechers Spor Ayakkabı Kalitesi
Promosyon Defter Nedir?
Promosyon Defter Nedir?
Güzel Seçimler Yapmanıza Yardımcı Olan E-Ravza!
Güzel Seçimler Yapmanıza Yardımcı Olan E-Ravza!
Hosting güvenliği çok önemlidir
Hosting güvenliği çok önemlidir
Gömlek Lastiği Satışında Kalitenin Adresi
Gömlek Lastiği Satışında Kalitenin Adresi
Pırlanta Tek Taş
Pırlanta Tek Taş
Bayan Terlik Modelleri
Bayan Terlik Modelleri
Bepanthol
Bepanthol
Kadınlar Günü Hediyesi
Kadınlar Günü Hediyesi
Mağaza Standı Nedir?
Mağaza Standı Nedir?
Profesyonel Yönetim Anlayışı
Profesyonel Yönetim Anlayışı
Her Bedene Uygun Bisiklet Kıyafetleri
Her Bedene Uygun Bisiklet Kıyafetleri
Naifoğlu Holding Türkiye’nin En Büyük Yatırımlarından Bir Tanesi İçin Düğmeye Bastı
Naifoğlu Holding Türkiye’nin En Büyük Yatırımlarından Bir Tanesi İçin Düğmeye Bastı
En Çok Satın Alınan Hurma Çeşitleri
En Çok Satın Alınan Hurma Çeşitleri
Parfüm Mekanı’ ndan En Özel Tasarımlar
Parfüm Mekanı’ ndan En Özel Tasarımlar
Daikin Vrv Sistem Klimalar 
Daikin Vrv Sistem Klimalar 
ME LTE F/O Serisi
ME LTE F/O Serisi
Basur Nedir, Basur Ameliyatı Zor Mudur?
Basur Nedir, Basur Ameliyatı Zor Mudur?
Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Oda Halı
Oda Halı
Toplu Satın Alımlarda Uygun Fiyatlı Lokma Ürünleri
Toplu Satın Alımlarda Uygun Fiyatlı Lokma Ürünleri
Topkan'ın 10 Kasım mesajı
Topkan'ın 10 Kasım mesajı
İbadet Alanı Çıkışlarında Toplu Lokma Döktürme Hizmeti
İbadet Alanı Çıkışlarında Toplu Lokma Döktürme Hizmeti
Türkiye’nin En Kaliteli Kozmetik Ürünleri!
Türkiye’nin En Kaliteli Kozmetik Ürünleri!
7/24 Aktif Çilingir Hizmetleri
7/24 Aktif Çilingir Hizmetleri

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim