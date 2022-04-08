Uyuşmazlık yaşayan tarafların kendi iradeleri ile tamamen tarafsız, alanında uzman üçüncü bir kişinin hakemliğinde uyuşmazlığı çözme yöntemine arabuluculuk denir. Hukuki uyuşmazlıklarda dava yoluna gidilmeden önce taraflar çözüm üretebilmek amacıyla mahkeme dışında bir alanda çözüme hazır olduklarını belirtir ve bu yönde adım atarlar. Arabulucu ise uzlaşma süresince taraflara hakemlik yapacak olan üçüncü ve uzman kişidir. Nişantaşı avukat ekibimiz, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan tazminat ve alacaklara uygun ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı haline geldiğini ifade etmektedir. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale getirildikten sonra taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvurmakla yükümlüdür. Nişantaşı avukatlık büroları, uzlaşmak amacıyla bir araya gelen tarafların yetkili mahkemenin bulunduğu konumdaki arabuluculuk bürosuna ya da yetkilendirilmiş yazı işleri müdürlüklerine başvurması gerektiğini belirtmektedir.

Ticari Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk Detayları

Nişantaşı avukatlık büroları ticari anlaşmazlıklarda arabuluculuk detayları hakkında bilgilendirmek yapmaktadır. Arabuluculuk şartlarına göre arabulucu olarak atanan kişi ya da kişiler, tarafları bir araya getirmek üzere görüşmeye çağırır. Arabuluculuk görüşmeleri en fazla 6 hafta içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır. Bu süre zaruri durumlarda 2 hafta daha uzatılabilmektedir. Görüşmelerin amacı iki tarafında uzlaşabilmesi, davaya gerek görülmeden sorunun çözülmesidir. Nişantaşı avukat büromuz müvekkillerin bu süreçte anlaşma sağlaması için gerekli zemini hazırlar, anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde ise dava açmalarına yardımcı olmaktadırlar. Taraflar ticari dava söz konusuysa arabuluculuk yöntemine başvurmak zorundadır. Eğer arabuluculuk sisteminden yararlanılmadan dava açılırsa davanın şartının yerine getirilmemesinden ötürü davanın reddine karar verilir.

Ticari Davalarda Arabuluculuk Kapsamı

Nişantaşı avukat ekibimiz, ticari davalarda arabuluculuk şartının kapsamı hakkında bilgilendirmek yapmakta ve sadece alacak ya da tazminat taleplerine ilişkin davalarda arabuluculuk şartı arandığını vurgulamaktadır. Uyuşmazlığa konu alacak ve tazminat talebi arabuluculuk görüşmelerinde çözüme kavuşturulmaya çalışılmalıdır. Uzlaşmanın sağlanamaması halinde taraflar dava açma hakkında sahiptir. Ticari davaların kapsamı çok geniş olmakla birlikte iflas, konkordato, haciz, icra takibi gibi ticari davalarda arabuluculuk şartı aranmamaktadır. Nişantaşı avukatlık büroları, ticari davalarda arabuluculuk şartının tarafların iradesine bağlı olduğunu, süreç başladıktan sonra tarafların görüşmeleri sona erdirebileceğini ya da uzlaşmaktan vazgeçebileceğini hatırlatmaktadır. Bu konuda taraflar arabuluculuk için başvurmak zorunda ancak sürdürmek ya da nasıl sonuçlanacağına karar verme konusunda ise serbesttir.