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Sağlıklı ve Konforlu Deneyim Sunan Membran Fiyatları

Suyla temas halinde olan yüzeylerin altına ya da üstüne su geçişini engelleyen membran, oldukça tercih edilen bir yalıtım malzemesidir.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Aralık 2021 Cuma 23:04
7 Okunma
Sağlıklı ve Konforlu Deneyim Sunan Membran Fiyatları

Suyla temas halinde olan yüzeylerin altına ya da üstüne su geçişini engelleyen membran, oldukça tercih edilen bir yalıtım malzemesidir. Özellikle yapı sektöründe kullanılan bu malzeme, suyla etkileşim içerisine girdiğinde yıpranan çelik blokların veya betonun korunmasını sağlar. Böylece uzun yıllar boyunca yapılar dayanıklılığını koruyarak ayakta kalmayı başarır.

Sadece yapılarda değil, başka alanlarda da kullanılan membran, farklı şekillerde tasarlanarak beğeninize sunulur. Firmamız bünyesinde de yer alan bu yapı malzemeleri, sahip olduğu özellikler doğrultusunda farklı şekillerde fiyatlandırılarak satışa çıkarılır. Bu nedenle ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun seçeneklere yönelerek tercihinizi yapmanız oldukça kolay olur.

Dayanıklılık düzeyi, kalınlığı, boyutu ve teknik özellikleri gibi farklı unsurlar fiyatlar üzerinde oldukça etkilidir. Üstün kaliteyi mümkün olan en uygun fiyatlarla elde etmenizi sağlayan firmamız, her zaman yanınızda olur. Fiyatlar konusunda daha detaylı bilgi için fiyat listesie tıklayabilirsiniz.

Uygulama Alanlarına Göre Birbirinden Farklı Membran Çeşitleri

Özellikle yalıtım uygulamalarında sıklıkla kullanılan membran çeşitleri, binaların temelinin bulunduğu alanda yer altı suyunun basıncını düşünme açısından oldukça etkili bir malzemedir. Bu nedenle bina temellerinde kullanımı çok yaygındır.

Normal şartlarda beton suya karşı dayanıklı olmadığı için membran çeşitlerinin kullanımı hayati önem taşır. Böylece beton içerisinde yer alan demir, çelik gibi yapı elemanları zamanlar zarar görmez ve ilk günkü sağlamlığını koruma konusunda başarılı olur.

Binaların uzun ömürlü olmasını sağlayan ürünün kullanılması günümüzde zorunlu hale gelir. Isı ve su yalıtım uygulamalarında öne çıkan malzeme, soğuk kış günlerinde binayı sıcak tutarken sıcak yaz aylarında da binanın daha serin kalmasına destek olur. Bu durum konfor ve sağlık açısından önemli olduğu gibi, enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle de dikkatleri üzerine çeker. Bu başarılı ürünün yaygın kullanım yerlerinden biri de endüstri alanıdır. Bu nedenle farklı özellikleri olan ürünün fiyat seçenekleri de değişkenlik gösterir.

Fiyatlarla ilgili en doğru sonuçlar için Whatsapp hattımızdan (0530 068 80 73) bize yazabilirsiniz. İsterseniz de 0212 546 92 02 numaradan Zeytinburnu ofisimizi ya da 0212 542 90 30 numaradan Hadımköy ofisimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Membran Kullanımının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Su yalıtım malzemesi olarak bilinmesine rağmen ısı yalıtımında da etkili olan membran, binaların temelinde su birikintilerinin oluşmasını engelleyerek çok daha sağlam olmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda teras çatılarında da yaygın olarak kullanılır ve uzun süre boyunca maksimum performans gösterir.

Binaların ömrünü uzatan ve drenaj çalışmaları nedeniyle oluşabilecek sorunları önleyen membran; penguen, panda ve ode gibi çeşitleriyle dikkatleri üzerine çeker. Sıcak ya da ılıman ortamlarda penguen membran modelleri ideal olurken karasal iklimi olan yerlerde panda membran ön plana çıkar.

Ode membran ürünlerine olan talep de oldukça fazladır. Yaşam alanlarının çok daha rahat olmasını sağlayan ve ısıtma soğutma sistemleri için harcanan enerjinin azalmasına yardımcı olan bu ürün, yapıların dayanıklılığını da ikiye katlar. Siz de ihtiyaçlarınız doğrultusunda membran seçimi yapmak için bizden destek alabilir ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 23:08
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Sağlıklı Ve Konforlu Deneyim Sunan Membran Fiyatları
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