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Otto Ankara Masaj Merkezi

Otto Spa ve Masaj merkezi, kaliteli hizmetiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Seobaz
Seobaz
13 Nisan 2022 Çarşamba 18:02
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Otto Ankara Masaj Merkezi

Otto Spa ve Masaj merkezi, kaliteli hizmetiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Alanında uzman bir ekiple faaliyet göstermekte olan merkez, yorgunluğundan stresinden arınmak isteyenlere çok şey vadediyor. Hayatın hızı sebebiyle kendisine vakit ayıramayan çok sayıda kişi için Ankara masaj profesyonel hizmet anlayışıyla ön plana çıkıyor.

Ankara Spa Merkezi

Merkez, spa hizmetinde müşterilerine çok fazla seçenek sunuyor. Müşteri isterse, Tuz Odası, isterse Fin Hamamı ile yenilenmeyi seçiyor. Bunun yanında köpük ve keseyle yenilenmek de mümkün oluyor. Ayrıca, merkezin Türk Hamamı ve saunası müşterilerine eşsiz bir konfor sunuyor. Vücudunu rahatlatmak ve toksinlerden arındırmak isteyenler, bunu Ankara spa sayesinde yapabiliyorlar.

Ankara Masaj Hizmetleri

Masaj, birçok alt kategoriye ayrılmıştır. Merkezde, anti stres masajıyla rahatlamak mümkün olduğu gibi, refleksoloji masajı veya anti selülit masajı da müşteriler tarafından tercih ediliyor. Bunlarla beraber, aroma masajı, bali, tai ve spor masajı da çokça talep görüyor. Merkez, nezih bir ortamda, deneyimli bir ekiple hizmet sunuyor.

Masaj Fiyatı Ne Kadar?

İnsanlar, masaja ihtiyaçları olduklarında, bunun çok pahalı olacağını düşünüyorlar. Ancak, masaj Ankara, kaliteli hizmetini çok da pahalı olmayan fiyatlarla sunuyor. Müşteri, Otto Spa Tanıtım saatleri kapsamında, saat 11:00 ile 18:00 arasında ikramlar ve sınırsız içecek eşliğinde masaj keyfi yaşıyor. Bu kapsamda, Sauna, Köpük ve İsveç Masajı hizmeti sadece 199 TL'ye alınabiliyor.

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