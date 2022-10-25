Gebze, Pendik ve Tuzla Halı Yıkama

Halıları temizlemek için kullanılan çeşitli yöntemler ve ekipmanlar vardır. Bunu daraltmak için kuru temizlemeye (düşük nemli temizleme) veya buharlı temizlemeye (sıcak su ekstraksiyonu) başvuruyoruz. Tüm yöntemlerin bir yeri olduğu vurgulanmalıdır. Hepsinin güçlü noktaları ve zayıf noktaları vardır. Tuzla Halı Yıkama 1987'den beri Pendik bölgesinde halıları temizliyor. Özel ekipmana, eğitime büyük yatırımlar yapan ve her zaman en son teknolojiye sahip sistemler geliştiren deneyimli teknisyenlerimiz nazik ve naziktir ve asıl endişeleri, müşteri harika bir deneyim. %100 para iadesi risksiz garantimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Penta Halı Yıkama

Kuru yöntem, kuru köpük, kaporta temizliği veya kuru emici toz olabilir. Hepsi bir zemin tamponu (veya silindirik bir fırça) altında bir ped veya fırça kullanır. Kuru köpürtücüler ve kuru emici toz temizleyiciler, bir fırçanın altında sabunlu bir solüsyon veya selüloz deterjan tozu ile halıyı ovun, kurumasını bekleyin, ardından kiri vakumlayın. Bone temizleyicileri, halının üzerine bir temizleyici püskürtür ve ardından üzerine kalın bir pamuklu ped sıkarak toprağı pedin içine doğru ovuşturur. Bu yöntemler ara temizlik için mükemmeldir. Halı ipliklerinin üstünde görünen kirleri temizlerler, ancak derine gömülü kirleri yıkamada başarısız olurlar. Ancak bazen ticari uygulamalarda hızlı bir kuruma ve görsel bir temizlik o zaman gerekli olan tek şeydir.

Tuzla Halı Yıkama

Gebze Halı Yıkama Buharlı temizlik veya sıcak su çekme işlemi sırasında halınıza sıcak su püskürtülür ve anında geri emilir. Bu yöntem aslında halınızdaki kiri durular veya çıkarır. Dünyanın en büyük halı üreticisi olan Shaw Industries'in yakın tarihli bir teknik bülteni, araştırmaların en iyi temizlik kabiliyetini sağladığını gösteren sıcak su tahliyesini tavsiye ediyor. İronik olarak, en popüler, en çok tavsiye edilen yöntem aynı zamanda en şiddetli eleştirilerden bazılarını üretti.

Gebze Halı Yıkama

Endüstri standartlarına uyulmazsa, standart altı işler takip edecektir.

Örneğin, birçok temizlikçi halıları yıkarken hatlarında sabunlu deterjanlar çalıştırır ve ardından kurumasını sağlar. Çamaşırlarınızı yıkadığınızı, ancak durulama döngüsünü atladığınızı hayal edin. Giysileriniz yapışkan ve sert çıkacaktır. Halı yıkamada da durum farklı değil. Zamandan tasarruf etmek için önemli adımları atlamak müşteriye ters teper. Penta Halı Yıkama her zaman en yüksek standartta halı bakımı yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Pendik Halı Yıkama

Bu nedenle, Pendik'da ve kamyona monte sıcak su aspiratörü bulunan bölgede eksiksiz bir altı aşamalı Pendik Halı Yıkama işlemi uyguluyoruz. Ve benzersiz ürünlerimiz halınızı tamamen kalıntı bırakmaz, çok yumuşak ve çoğu durumda oldukça kuru bırakır. Daha az bir şey standart altıdır. Tüm halıları kendi kendine durulanan sabunsuz bir emülgatör ile ön şartlandırıyoruz.

Halıları tamamen kalıntı bırakmadan %100 yeşil ürünler kullanıyoruz. Halılarınızı temizlemek için kullandığımız yeşil ürünlerin seçimi hakkında daha fazlasını okuyun. Penta Halı Yıkama, kamyona monte temizleme makinelerimizden biri (veya erişilemeyen alanlarda taşınabilir yüksek basınçlı portatif) ile üç stil döner çıkarıcı seçeneğimizi kullanarak özütler. Hızlı kuruma süresi için PowerDry halılar gibi inatçı lekeleri tedavi eden Halı Yıkama işlemimiz Pendik ve çevresinde rakipsizdir.