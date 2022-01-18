Vali Mahmut Çuhadar’dan kitap kampanyasına destek

Milli Eğitim Bakanlığınca okullardaki kütüphanelerin kitapla dolması amacıyla başlatılan ve kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılan kampanyaya Adıyaman’dan da Vali Mahmut Çuhadar’dan destek geldi.

Vali Mahmut Çuhadar, evinde bulunan yaklaşık 100 kitabı Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi kütüphanesine bağışladı.

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek evden getirdiği kitapları kütüphaneye bağışlayan Vali Mahmut Çuhadar, “Milli Eğitim Bakanlığımızca ülkemiz genelinde başlatılan kampanyaya Adıyamanlı hemşerilerimizden de destek bekliyoruz. Hemşerilerimizden ricam evlerinde okumadıkları kitapları bir okulumuzun kütüphanesine bağışlayarak çocuklarımızın hayatına dokunmalarıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yaşamını ilgilendiren her türlü proje ve kampanyaya tüm hemşerilerimizi destek vermeye davet ediyorum. Çünkü ülkemizin geleceğini okuyan ve araştıran bir nesil inşa edecektir. Okumayan araştırmayan bir gençliğin gelecekte büyük hedefler ve yüksek idealler taşıması mümkün değildir. İnşallah bu kampanya ile okullarımızın kütüphaneleri kitap dolar. Bu amaçla tüm Adıyamanlı hemşerilerimden bu kampanyaya destek olmaya, geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü desteği ve katkıyı sunmaya davet ediyorum”dedi.

Okul kütüphanesinde öğrencilerle de sohbet eden Vali Çuhadar, çocuklara bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi; “Kitaplar insanın en iyi dostlarından birisidir. Bu nedenle siz sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize tavsiyem, bol bol kitap okuyarak dünyanızı ve ufkunuzu genişletmenizdir ”dedi.