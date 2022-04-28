Türk Eğitim Sen’liler iftarda bir araya geldi

Türk Eğitim Sen Kahta Şubesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde Türk Eğitim Sen üyeleri bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışmanın örneği sergilendi.

Kahta’da baraj kenarındaki bir restaurantta düzenlenen etkinlikte davetlilere hitap eden Türk Eğitim Sen Kahta Şube Başkanı İbrahim Sandal, “Bizleri kırmayıp davetimize iştirak eden çok değerli misafirlerimiz, sendikamız tarafından organize edilen iftar yemeğimize hoş geldiniz diyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Türk Eğitim Sen Kahta Şubesi olarak çalışmalarımız devam etmekte olup, aramıza yeni üye arkadaşlarımızı kazandırmaya devam ediyoruz. Bugünkü kaynaşma ve dayanışma yemeğinde aramıza katılan yeni üye arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor ve sizlerin de katkısı ile daha geniş bir aile olacağımıza inanıyor, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum” dedi.

Türk Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Şemsettin Ağar ise, kaynaşma ve dayanışma örneğinin sergilendiği iftar yemeğine katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür etti.