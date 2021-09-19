Teknofest’e katılacak öğrencilere destek

Adıyaman Belediyesi’nin Altınşehir’deki Sosyal Tesisinde gerçekleşen kahvaltılı programda öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest 2021’e Adıyaman’dan katılacak olan gençlere başarılar diledi.

“Gençlerimiz tüm Adıyamanlılar gibi bizleri de gururlandırdı”

Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programda konuşan Başkan Kılınç, “Bugün, Teknofest’te ilimizi temsil edecek olan kardeşlerimizle bir araya gelerek, Adıyaman adına gurur verici bir tabloya eşlik ettik. Ortaokul düzeyinden TÜBİTAK 2.’liği elde eden bir okulumuzun yanı sıra, ikisi üniversite, ikisi de lise düzeyinden Teknofest’e katılacak projelerimizin mimarı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduk. Böyle anlamlı ve önemli başarılara imza atan gençlerimiz tüm Adıyamanlılar gibi bizleri de gururlandırdı. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’te yarışmak ülkemizin gençliği içinde büyük bir özgüven kaynağı olacaktır. Çocuklarımızın ihtiyaç duydukları özgüven ortamını bulabilmeleri durumunda başaramayacakları bir şey olacağına inanmıyorum. Bunun çabalarını da görüyoruz zaten. Biz büyükler olarak da bu gençlerimize her zaman destek olma ve yanlarında durmalıyız. Adıyaman Belediyesi olarak bu anlamda her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olduk. Bugün de başarılı öğrencilerimize hem moral vermek, hem de lojistik ihtiyaçları başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak için onlarla bir araya geldik. Bilime ve eğitime desteğimiz bundan sonra da sürecek” dedi.

Teknofest’e katılacak olan öğrenci ve öğretmenler ise, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür ederek, katılımcılara yarışma ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Program, konuşmaların ardından Başkan Kılınç’ın öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etmesiyle sona erdi.