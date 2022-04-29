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SANKO Okulları mezun öğrenci buluşması düzenledi

SANKO Okulları, öğrencilerinin kariyer yolculuklarına ışık tutmak amacıyla düzenlediği “Mezun-Öğrenci Buluşması”nda öğrencilerini alanında uzman mezunları ile bir araya getirdi.

29 Nisan 2022 Cuma 16:23
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SANKO Okulları mezun öğrenci buluşması düzenledi

SANKO Okulları 12. sınıf öğrencisi Eren Can moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele; okulun 2010 yılı mezunu SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu, avukat Gökhan Sağlamer, 2013 yılı mezunu diş hekimi Beyza Yüzbaş, 2010 yılı mezunu doktor Tuğçe Nakıpoğlu ve 2008 mezunu Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tuğçe Topçuoğlu konuşmacı olarak katıldı.  
Öğrencilerin kendilerine olmak istedikleri bir profil çizmelerini öneren Yiğitcan Konukoğlu, “Çizdiğiniz profilde olmak istediğiniz kişiyi karşınıza alarak bu kişiden aslında ne beklediğinizi, neyi iyi yapması gerektiğini belirleyip lise çağından itibaren bu profil için çalışın” dedi.
Öğrencilere motivasyonlarının düştüğü zaman hayatın çok değerli olduğunu düşünerek makrodan sorunları küçültmeye gitmelerini ve neden neden analizini uygulamaları önerisinde bulunan Konukoğlu, “Eğer ben bir yatırımcı olarak lisede olsaydım kişisel gelişimime, strateji ve pazarlama kitaplarına yer verirdim ve mutlaka bir numaraya yabancı dil eğitimini alırdım” diye konuştu.
Avukat Gökhan Sağlamer ise konuşmasında, meslek seçimlerine ilgi alanlarına önem vermeleri gerektiğini belirterek, kendisinin avukatlık mesleğini seçmesindeki en belirleyici özelliğinin, gerçeğe olan merakı, haksızlıklara tahammül edememesi ve sorunları çözme isteği olduğunu dile getirdi.  
Diş hekimi Beyza Yüzbaş da dokuzuncu sınıfta karar verdiği diş hekimliği mesleğine SANKO Okulları lise bölümünde uygulanan staj sonucunda bir kez daha emin olarak bütün tercihlerini bu doğrultuda yaptığını ifade ederek Konfüçyüs’ün ‘Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız’ sözünü anımsattı. 
 “Sosyal ilişkilerinizi, yabancı dilinizi en iyi şekilde geliştirin” diyen Yüzbaş, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
“Bilgi çok kolay erişebilir durumda ve bunun üzerine yeni bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Hangi üniversiteden mezun olursanız olun kendinizi geliştirmeniz çok önemli.
Bütün İnsan olmak çok çok önemli iyi ki SANKO mezunuyum dediğim önemli noktalardan biri de budur. İyi ki her şeye katılmışım ve iyi ki defalarca bu sahnede bulunmuşum. Okulumuzun sizlere sunduğu olanaklardan faydalanın ve bu olanakları bütün insan olma yolunda en iyi şekilde kullanmaya çalışın.” 
Doktor Tuğçe Nakıpoğlu ise ortaokuldan itibaren doktor olmak istediğini ve hedefe giden yolda pes etmeden çalışmak gerektiğini söyleyerek, “Motivasyonunuz zaman zaman düşebilir, başarısız da olabilirsiniz önemli olan hayal kurup hedefinizi belirlemeniz. Geçmişteki başarısızlığınızın geleceğinize bir faydası olmadığı bilinci ile yolunuza devam etmelisiniz” ifadelerini kullandı. 
Uluslararası ilişkiler uzmanı Tuğçe Topçuoğlu da öğrencilere emek, çaba ve çalışmanın başarılı insanın en temel özellikleri olduğunu ifade ederek “Yapamadıklarınız için bahaneler üretmek yerine ‘Nasıl Yapabilirim’i hayata geçirmelisiniz ve beraberinde başarının geldiğini göreceksiniz” değerlendirmesini yaptı. 
Panel öğrencilerin panelistlere sordukları soruların cevaplanmasıyla sona erdi.  

 

Kaynak: PHA
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