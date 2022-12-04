Öğrenciler terörle mücadele hakkında bilgilendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele personelleri tarafından Erdemoğlu Fen Lisesi Konferans Salonunda; Erdemoğlu Fen Lisesi, İbni Sina Sağlık Lisesi, Özel Simya Koleji, Şehit Eren Kupal Ticaret Lisesi ve Besni Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencilerine "Terörle Mücadele ile ilgili Bilgilendirme ve Önleme" kapsamında bilgilendirme yapıldı. Polisler tarafından öğrencilere terör örgütlerinin elaman nasıl kazandırdıkları hakkında bilgilendirerek, yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları polislere yöneltti.