Müdür Gönen: Okullarımızı öğrencilerimiz için güvenli hale getirdik

Yarından itibaren eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, kutlama mesajı yayımladı.

“Okullarımıza artık geri dönmeye hazırız”

Okullarda tüm tedbirlerin alındığına dikkat çeken Hakan Gönen, “Sevgili öğrencilerimiz, değerli meslektaşlarım ve saygıdeğer velilerimiz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır uzak kaldığımız okullarımıza artık geri dönmeye hazırız. Bakanlığımız ve müdürlüğümüz olarak tüm okul ve kurumlarımızı aldığımız tedbirler sayesinde güvenli hale getirdik. Bugün itibariyle, çocuklarımız okullarımızda tüm kademelerde ve tam zamanlı olarak güvenle yüz yüze eğitime başlıyor” dedi.

“Öğrencilerimizin şekillenmesinde, rehberlik edilmesinde en büyük emek ve katkı şüphesiz öğretmenlerimizdir”

Açıklamasında meslektaşlarını da çağrıda bulunan Gönen, “Değerli meslektaşlarım,

çağın gerekliliklerine uygun olarak değişimi ve dönüşümü yakalayarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin şekillenmesinde ve onlara rehberlik edilmesinde en büyük emek ve katkı şüphesiz sizlerindir. Salgın sürecinde özveri ile yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi takdir ediyor, gayretlerinizi yürekten destekliyor ve teşekkür ediyorum. Ülkemizin tüm yönleriyle kalkınması sizlerin gayreti ile mümkün olacaktır. Sizlerle birlikte yeni eğitim ve öğretim yılında 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda okul ve kurumlarımızın niteliğini arttırarak adım adım daha iyiye ve güzele ulaşacağımıza inanıyorum. Aşılama konusunda tüm velilerimizi bilinçlendirerek salgının kontrol altına alınmasında en büyük görev sizlere düşmektedir” dite konuştu.

“En değerli varlıklarımız öğrencilerimiz”

Gönen, açıklamasının devamında ise, “Saygıdeğer velilerimiz, okullarımızda gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini büyük bir titizlikle aldık. Adıyaman Eğitim Ailemizin her ferdi hassasiyetle eğitim öğretime hazır. Gönlünüz rahat, içiniz ferah olsun. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları ve en iyi şekilde yetişmeleri hepimizin ortak hedefidir. En değerli varlıklarımız, öğrencilerimiz için salgın süreci boyunca sizlerle birlikte çalıştık. Yeni eğitim öğretim döneminde de öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle birlikte, çocuklarımızın eğitim süreçlerine destek olacağınıza olan inancımla salgının kontrol altına alınması için tedbirleri elden bırakmamanızı, maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra henüz olmadıysanız en kısa sürede aşı olmanızı istirham ediyorum. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması ve salgının kontrol altına alınması için hepimizin sorumlulukları olduğunu unutmamalıyız” ifadelerine yer verdi.

“Sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız”

Gönen, son olarak; “Sevgili öğrenciler, okullarınızı özlediğinizi biliyorum. Biz de sizlerle yüz yüze eğitim ortamında olmayı çok özledik. Salgın süreci boyunca evlerimizde kaldık ve evde kaldığımız süre zarfında zamanımızı iyi değerlendirdik. Biz okullarımızı sizler için güvenli hale getirdik fakat sizler tedbiri hem okulda hem de okul dışında elden bırakmamalısınız. Sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye’si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. En büyük düşmanınızın tembellik ve cehalet, en büyük dostunuzun güzel ahlak, en güçlü silahınızın da bilgi olduğunu asla unutmayın. Sizlere sürekli okumayı ve düzenli olarak çok çalışmayı tavsiye ediyorum. Sizleri okullarınızda ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının 2021-2022 eğitim öğretim dönemini kutluyor; ilimize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.