Milli Eğitim Müdür Aşcı’dan AGAD’a ziyaret

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve Mercan Tv Genel Koordinatörü İmam Aslan’ı ziyaret etti.

Ziyarette geçtiğimiz hafta Adıyaman’a ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yapılacak yatırımların ödeneği ve çalışmaları değerlendirilirken ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, kentte yaptığı çalışmalar ele alındı.

Milli Eğitim Müdürü Aşcı, Mercan Tv stüdyolarını gezerken yapılan program ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Bütün planlarımızı yaptık bütçe ile ilgili hiçbir sorun yoktur"

Ziyarette değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Müdür Aşcı,"Ben öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Geldiğimiz, atandığımız ilk gün gelip hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular bu anlamda kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üç aydır çalışıyoruz, bu anlamda öğrenci, veli, öğretmenlere ve okullaşmaya yönelik ciddi çalışmalarımız oldu. Son olarak milli eğitim bakanımız geldiğinde bundan önceki süreçler bakımından çok ciddi bir yatırım aldık. 35 anaokulu, 5 lise, 10 ilkokul ve 10 ortaokulu olmak üzere toplam 60 tane yeni okul inşaatı başlıyor, bütün planlarımızı yaptık bütçe ile ilgili hiçbir sorun yoktur. Bakan bey tahsisini yaptı. Hakikaten ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi başta Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın’ında çok katkısı var bakan buraya gelmesi, ağırlanması. Bizde mutfağı iyi hazırladık. Sunumumuzu çok iyi yaptık. Özellikle anaokulunda neye ihtiyacımız var, ortaokulda neye ihtiyacımız var, lisede. Hep beraber güzel bir iş başardık. Çok ciddi bir yatırım yaptırdık. Toplama vurduğunuzda bu 500 derslik yapıyor. Bu da iyi bir oran. Bunun dışında ilin diğer ihtiyaçları ve donatım ile ala bakanımız bütçe adına ilimize tahsis etti. Tabi bu işlerin koordinesinde yerelde valimiz çok etkin. Hakikaten milli eğitim konularına çok değer veriyor. Sürekli takip ediyor. Özellikle sunumun hazırlanmasında bakan bey geldiğinde il olarak hep beraber çalıştık. İl özel idaremizin katkıları var. Tabi bu işin öncülüğünü de devletimiz adına valimiz yaptı. Valimiz Mahmut Çuhadar’a da katkıları için çok teşekkür ediyorum."dedi.

"Adıyaman bugüne kadar eğitim konusunda çok sıkıntılar yaşadı"

AGAD Başkanı Aslan ise ziyaretten ötürü teşekkür ederken eğitimin insanların geleceği olduğunu aktardı; “Bugün bize nezaket ziyaretlerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşçı beye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Geldiği günden bugüne 3 aylık süreçte eğitime vermiş olduğu katkılardan ve verdiği mücadelelerden dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Bir ilin kalkınması eğitim ve sağlıktandır. Sağlık insanların hayatını, eğitim insanların geleceğidir. Eğitim ve sağlığın olmadığı hiçbir yerde, hiçbir kalkınmanın olmayacağının farkındayız. Adıyaman bugüne kadar eğitim konusunda çok sıkıntılar yaşadı. Genel manada da sonlarda geliyorduk, bunun nedenini de sorgulamak basın olarak da bize düşüyordu ama onlar genel sorunlardır. Ama müdürümüzün vermiş olduğu özelikle öğrencilerimizi, gençlerimizi ve kendi yöneticilerini iç içe koyup yaptığı programlarla bunu kırmaya başlamasından dolayı; biz kendilerinden bir Adıyamanlı olarak hakikaten teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar özlenen tablolardı. Bunun yanında müdürümüzün de dediği gibi geçen hafta ilimize ziyaretlerde bulunan bakanımızın 500 derslik okul proje sözünün başlama sürecini başlattıkları için başta Valimiz Mahmut Çuhadar olmak üzere, Ahmet Aydın’a ve tüm siyasi seçilmişlerimize de biz teşekkür ediyoruz. Çünkü dersliklerimiz yapıldığı sürece, öğrencilerimizin daha rahat bir çalışma alanı olacak buda genel manada hem ilimize hem ülkemize katkı sağlayacaktır. Bu konuda müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de eğitim noktasında basın olarak ne düşerse yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Kaynak: PHA