Jandarma öğrencilere trafik kurallarını anlattı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Atakent Ortaokulunda eğitim ve öğretim gören öğrencilere yönelik, Trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları ile ilgili seminer verildi.

Çocuklarda trafik bilincini oluşturmak ve trafikte olabilecek kazayı en aza indirmek için jandarma ekipleri tarafından seminer verilirken, merak eden öğrencilere ise jandarma mesleği anlatıldı. Seminer sonunda ise öğrenciler ve jandarma ekipleri eğlenceli vakit geçirdi.