İtfaiyecilerden, miniklere 'İtfaiyecilik' eğitimi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında okullara ziyaretler düzenleyerek, öğrencilere itfaiyecilik eğitimi veriyor.

Son olarak Ayışığı ve Evim Kreş öğrencilerini okullarında ziyaret eden ekipler, öğrencilere itfaiyecilik ve yangın güvenliği konularında bilgiler verdi.

Yapılan ziyaret ve verilen eğitimler hakkında bilgi veren yetkililer, öğrencilere itfaiyecilik ve yangın güvenliği konularında bilgilendirme yapıldığını bunun yanında da itfaiye ekipmanları ve malzemelerini uygulamalı olarak tanıtarak öğrencilerin sorularını cevapladıklarını ifade etti.

Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini söyleyen öğretmenler ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına ve yetkililerine teşekkür ederek, personelin hatasını kutladı.