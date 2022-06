İletişimcilerin mezuniyet heyecanı

Üniversitenin Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, öğrencilerin mezuniyet heyecanına GGC Yönetim Kurulu üyeleri ve gazeteciler ortak oldu.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2021-2022 mezuniyet töreni , üniversitenin Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin katkılarıyla gerçekleştirilen mezuniyet törenine öğrencilerin yanı sıra, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, gazeteciler, öğretim üyeleri, aileler ve çok sayıda seçkin davetli katıldı

GGC Başkanı Ay: En büyük güç, bilgidir

Mezuniyet töreninde konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ay," Sevgili öğrenciler, sizler şanslısınız. Çünkü köklü bir üniversite olan Gaziantep Üniversitesi'nden mezun oluyorsunuz. Sizler şanslısınız, çünkü dünyanın en güzel mesleklerinden birisinin mensubusunuz. Sizler bugün hayatınızın en önemli dönüm noktasında bulunuyorsunuz. Üniversite hayatınız sona ererken, çalışma hayatınız başlayacak. Üniversite hayatınız bitse de eğitim hayatınız bitmemeli. Başarılı birer iletişimci olabilmek için eğitim hayatınız hayat boyu devam etmeli. Özellikle sektörünüzle ilgili gelişmeleri yakından takip edin. Sürekli okumanın, araştırmanın ve öğrenmenin gayreti içinde olun. Unutmayın ki, bilgi, günümüzün en büyük gücüdür, silahıdır. Çalışma hayatına adım atarken hiç karamsarlığa kapılmayın. Çünkü çağımız iletişim çağıdır. Yani bizim çağımızdır. Ayrıca unutmayalım ki, her sektörün sizlere ihtiyacı var."dedi.

"Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin"

Çalışma hayatında bir takım zorlukların olduğunu belirten Ay,"Elbette çalışma hayatında bir takım zorluklarla karşılaşacaksınız. İnanın hiçbir şey size altın tepside sunulmayacak. Ancak bıkmadan, usanmadan, etik değerleri koruyarak çalıştığınız zaman bir süre sonra tüm kapılar sizler için açılmaya başlayacaktır. Ülkemizin dürüst, ahlaklı, kendine inanan ve güvenen iletişimcilere büyük ihtiyacı var. Çalışma hayatında karşılaşacağınız engeller, başarılı bir iletişimci olma hayalinizi hiçbir zaman suya düşürmesin. Hep hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Bir süre sonra hayallerinize kavuştuğunuzu göreceksiniz. Yolunuz açık olsun! Sözlerime son verirken, öğrencilerimize 4 yıl boyunca emek veren değerli hocalarımıza ve her türlü fedakarlığa katlanan ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarıbıyık: Sessiz yığınların sesi olacaklar

GAÜN Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, GAÜN’ün ayrıcalıklı ve önemli bir üniversite olduğunu belirterek,"İletişim fakültesi Gaziantep Üniversitesi gibi marka bir üniversitenin gözü kulağı olan önemli bir fakültemiz olup ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ahlaklı ve topluma yararlı olmak gibi öğrencilerimize temel tavsiyelerimiz var. İletişim fakültesi öğrencilerimiz bilgi ahlakını sağlama noktasında, bilginin kaynağından üçüncü şahıslara ulaşıncaya kadar en önemli görevi üstlenen ve üstlenecek olan, toplumda sessiz yığınlarının sesi olacak olan, gerçekleri ortaya çıkaracak olan ama mutlaka bilgi güvenliğine mutlaka değer vermesi gereken gençlerimiz olarak yetişiyorlar. ‘’ dedi.

Gökgöz: İletişim biçimleri değişiyor

Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Gökgöz’de mezuniyetin bir son değil başlangıç olduğunu dile getirerek," Dünya, ülke ve toplumlar değişiyor. Elbette iletişim biçimleri de değişiyor. Artık iletişim teknolojileri farklılaşıyor, yeni sanal uzamlar var. Metaverse diye yeni bir şey ve hayatın yeni bir gerçekliği, yaşamın yeni bir katmanı olarak sunuluyor. Siz aldığınız eğitimle bunların donanımına sahip oldunuz. Yaşanan rekabette avantajlı olarak sektöre giriyorsunuz. Yolunuz açık olsun" dedi.

Köksalan: Her zaman vicdanınızın sesini dinleyin

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Köksalan’da İletişim Fakültesi’nin sunduğu olanakları anlatarak," Öğrencilerimizi önemli kazanımlarla hayat yolculuklarına devam edeceklerini düşünüyorum. İletişim Fakültesi mezunu olmak her şeyden önce dönemi ve toplumu hakkında doğru ve geçerli bilgiye sahip olmak demektir. Bunları hakkaniyet ölçüsünde, hakikatlerden uzaklaşmadan başkalarıyla paylaşabilmek demektir. Bunu yaparken de her zaman vicdanının sesini dinleyebilmek demektir. Bu eğitimi ve değerleri sizlere kattığımızı düşünüyorum. Umarım hayatınızda bunlar size kılavuzluk eder ve istediğiniz bir hayatı yaşamanızı mümkün ya da kolay kılacaktır."dedi.

Ustakara: Sevdiğiniz işi yapmaya çaba gösterin

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fuat Ustakara konuşmasında öğrencilere önerilerde bulunarak,"Bir ülkede bireylerin iş bulma koşullarını belirleyen üç temel etken bulunmaktadır: Serbest piyasa ekonomisi koşulları, kamu yönetiminin istihdam politikaları ve bireylerin girişimciliği. Koşullar ne olursa olsun, iş arama ve işte kalma sürecinde girişimcilikten ödün vermeyin. İş hayatında mutlak surette sevdiğiniz işi yapmaya çaba gösterin."dedi

Tören, protokol üyelerinin ve akademisyenlerin bölümlerde dereceye giren ve mezun olan öğrencilere hediye ve başarı belgelerini vermelerinin ardından, öğrencilerin mezuniyet yemini etmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.