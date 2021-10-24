Gönen, okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi Uygulama Oteli Toplantı Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında gerçekleşen toplantıların ilki, saat 10.00’da ortaokul müdürleriyle, ikincisi ise saat 14.00’te lise okul müdürleriyle gerçekleşti.

Birinci aşamada Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) ekibi tarafından bilgilendirme sunumları yapılırken, ikinci aşamada da gündemdeki maddeler işlendikten sonra idarecilerin soru ve görüşleri alındı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen eğitimde niteliği arttırmanın öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Adıyaman’da son 4 yılda yapılan LGS, TYT ve AYT sınavlarından alınan sonuçların, okul bazlı olarak raporlarını paylaşan Gönen, başarının artırılması konusunda bir planlama çalışması yapıldığını ifade etti.

Her okulun karnesi denilebilecek son 4 yılın sınav sonuçlarının okullar tarafından incelenmesini, derslerdeki başarı durumlarının irdelenip değerlendirilmesini gerektiğini belirten Gönen, inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda yapılması gereken iş ve işlemlerin bir plan dahilinde gerçekleştirilmesini istedi.

Son olarak Gönen, kurum ve okul müdürlerinin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmesi temennisinde bulundu.