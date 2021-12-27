Gönen, okul müdürleri ile bir araya geldi

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Adıyaman Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğretmenlerle ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okudu. Bayrak töreni sonrasında öğrencilerle ile okul bahçesinde sohbet etti.

Gönen, "Milli Eğitim Müdürü olarak şahsım ve kurumumuz sizin başarınız ve yarınlara daha iyi hazırlanmanız daha iyi bir geleceğe sahip olmanız için sürekli bir gayret içindeyiz. Daha güzel bir gelecek için okul size bu ortamı sağlarken sizin de daha çok çalışıp yarınlara daha iyi hazırlanmanız gerekir. Kendini ifade etmenin en iyi yolu bol kitap okumaktır. Sizlerden isteğim bolca kitap okumanızdır."dedi.

Tören sonrasında öğretmenler odasında okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Gönen, burada öğretmenlerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi.

Gönen, "Fırsat buldukça okullarımızı gezerek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu