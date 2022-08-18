İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet binasında düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın yanı sıra bir çok eğitim camiasından müdür ve müdür yardımcıları ile öğretmenle katıldı. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, katılanlara aşure ikramında bulundu.

Etkinliğe katılan personellere aşure ikramında bulunan İl Müdürü Ramazan Aşcı, "Muharrem ayı hepimiz için özel ve anlamlı bir aydır. Mübarek ve bereketli bir ayın içerisinde, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek bu ayı uğurluyoruz. Paylaşımın simgesi olan aşure ikramımızı yaptık. Kültürel geçmişimizin bu en güzel geleneklerinden birini yaşatmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu mübarek ayın ilimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.