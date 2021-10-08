Adıyamanlılar Vakfı’ndan öğrencilere dönem bursu

Kurulduğu günden bu yana “imkanı olanla ihtiyacı olan” arasında köprü kurarak on binden fazla öğrenciye burs desteğinde bulunan Adıyamanlılar Vakfı, 2021-2022 sezonunda da hizmetine devam ediyor.

Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için çalışmalarını sürdüren Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Mütevelli Heyeti Üyesi Ramazan Aksoy, Başkanvekili Abuzer Korkmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Barlas, Mustafa Karataş ve Tekin Sarıdoğan ile birlikte vakfa burs ağlayan hayırsever iş adamlarını ziyaret etti.

İş adamlarını işyerlerinde tek tek ziyaret eden Özkartal ve heyeti, 2021-2022 dönemi için Sultangazi ilçesinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde burs desteği talep etti.