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Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Adıyaman Üniversitesinde 17. Mezuniyet Töreni’nin coşku ve heyecanı yaşandı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:40
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Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kahta MYO, Besni Ali Erdemoğlu MYO, Gölbaşı MYO ile Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans ve ön lisans programlarının 3804 mezun adayı için Adıyaman Üniversitesi 17. Mezuniyet Töreni il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.
Adıyaman Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleşen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferdi Erbakırcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, kurum müdürleri, akademisyenler, Üniversite idari personelleri ve öğrenci aileleri katıldı.
Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılması akabinde tören, mezun adaylarının alandaki yerlerine yerleşmesinin ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve protokol konuşmaları ile devam etti.
Tıp Fakültesi 1.’si Bedia Demir: Adıyaman Üniversitesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum
Programda mezun adaylar adına konuşan Tıp Fakültesi birincisi Dr. Bedia Demir, Adıyaman Üniversitesinde güzel anılar biriktirdiklerini belirterek, "Ergen denecek yaşlarda geldiğimiz güneyin huzur kenti Adıyaman’da üniversite hayatımız boyunca güzel anılar ve dostluklar biriktirdiğimize inanıyorum. Bugün burada hepimiz farklı alanların farklı disiplinlerinde eğitimler almış olarak, güzel Türkiye’mizin geleceğine katkı sunmak, Adıyaman’ı ve birbirimizi unutmamak üzere vedalaşacağız."dedi.
Rektör Prof. Dr. Turgut: Evlatlarımızı geleceğe hazırlamanın mutluluğu içerisindeyiz
Mezuniyet töreninde konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, öğrencilerin kariyer yolculuklarında, hayatlarına dokunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada Üniversitemizin ülkemize kazandırdığı mesleğinde yetkin geleceğimizin teminatı ve aydınlık yarınlarımızın mimarı gençlerimizin sevinçlerine ortak olmak, ailelerimiz ile birlikte hayata hazırladığımız bu gençlerimizi mezun ederek uğurlamak ve ailelerinin gururuna ortak almak için toplandığımız çok özel bir gündeyiz. İki yıllık pandemi döneminin ardından yine beraberiz ve bir gurur tablosuna bakmaktayız. Üniversite olarak pandemi ile geçen sıkıntılı iki yılın ardından bugün kuruluşumuzdaki öğrenci sayısı kadar öğrenciyi mezun edecek bir büyüklüğe ulaşmak gurur vericidir. Bugün buradan tam olarak 3.804 öğrencimiz mezun olacaktır. Yönetim olarak öğrenci ve akademisyen odaklı, nitelikli ve çağdaş bir eğitim anlayışına bilime ar-geye önem veren proje ve çıktı bazlı, şehrin dinamikleri ile yakın işbirliği yapmaya gayret eden bir üniversite olmak için çalıştık. Son üç yıl içerisinde güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Bunların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Diş Hekimliği Fakültesinin revizyonu ve bakılan hasta sayısının arttırılması, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nın yapım süreci, kampüs içinde Semt Polikliniği’nin açılması, akademik kadrolardaki atamalar, eğitim öğretim ile ilgili ciddi iyileştirilmelerin yapılması, enstitülerin birleştirilerek Lisansüstü Eğitimi Enstitüsünün kurulması, Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması, lisans, yüksek lisans ve doktora ile ilgili birçok yeni yönetmeliklerin hazırlanması ve YÖK’e onaylatılarak uygulamaya alınması, önceki dönemler ile karşılaştırılamayacak kadar çok kısıtlı imkanlara karşın Üniversitemizin alt ve üst yapılarında ciddi iyileştirilmelerin yapılması, Mühendislik Fakültemize merkezi araştırma laboratuvarı kurulması ve kontrollü olarak araştırma yapacak olan herkese açılması, Güzel Sanatlar Fakültesinin yeni yerine taşınması, Konservatuar Binası’nın revize edilmesi ve buraya ses kayıt stüdyosunun kurulması gibi önemli çalışmaların altına imza attığımızı düşünüyorum. Sonuç olarak, dünya çapında rekabet edebilen bir üniversite olmak için gece, gündüz demeden el ele verip hep birlikte ben değil, biz merkezli bir yöneticilik sergileyerek çalışmaktayız. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Kıymetli öğrencilerim, sizler gurur kaynağımızsınız. Ailelerinizin de medar-ı iftiharısınız. Mezun olmak ile de bizden ayrılmıyorsunuz. Adıyaman Üniversitesi sizlerin kalıcı evidir. Birbirinden güzel ve donanımlı gençler yetiştirdiğimize inanıyorum. Sizlere kariyer yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, Üniversitemizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde büyük katkı ve destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilimizin milletvekillerine ve valilerine, belediye başkanlarımıza, önceki dönem rektörlerimize, Üniversitemizin akademik ve idari personeline, ilimizdeki kamu kurumlarının yöneticilerine STK temsilcilerimize, basınımıza ve davetimize icabet ederek mutluluğumuzu paylaşan siz saygıdeğer konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Başkan Kılınç: Azmedip en güzel yerlere gelmek için çalışmalıyız
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, “ Üniversiteler bilimin yuvalarıdır, başarılı olmak istiyorsanız bilgili olmak zorundasınız. Bilgi sizleri taşır, önceliğiniz makam ve mevki olmamalı, önceliğiniz bilgi olmalıdır. Bir taraftan kültürel değerlerinizi, bir taraftan bilimi kucaklayacak şekilde kendimizi yetiştirmemiz lazım. Bu bilgilerinizi insanların hayrı için kullanacaksınız. Burada öğrencilerimizin gözlerinde o ışıltıları görüyorum. Ülkenin geleceğinin sizlerle daha güvenli, daha adil, kültür ve sanatta, bilimde, ekonomide, daha güçlü olacağına inanıyorum.” diye konuştu.
Milletvekili Aydın: Bu günleri görmeyi hayal bile edemezdik
AK Parti Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın yaptığı konuşmada, Adıyaman Üniversitesinin kuruluş aşamasında önemli çalışmaların altına imza attıklarını belirterek, “Adıyaman Üniversitesinin kurulma sürecinden bugüne kadar adım atılan her imzanın, yapılan her işin, burada örülen her duvarın bir şekilde takipçisi olduk. Bugün, ben de bu tablo içerisinde çok duygulandım. Bu süreci yakından takip edenlerden biri benim. 16 yıl önce Adıyaman’da bir üniversite kurulacak, o Üniversitede Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve ismini sayamadığım daha birçok fakülte olacak denseydi inanmazdım. Burada bırakın üniversiteyi hayal etmek bir fakülte kurmak için bütün şehir bir araya gelirdi. Maddi ve manevi ne kadar güç varsa birleşir, bir fakülteyi kurmak için çabalardık. 2 veya 3 tane meslek yüksekokulumuz ve eğitim fakültemiz vardı. Daha sonra Fen Edebiyat Fakültemiz kuruldu. Bugün 3804 mezun veriyoruz.  Hamd olsun!” şeklinde konuştu.
Dereceye giren öğrenciler ödül aldı
Protokol konuşmaları ve mezuniyet kütüğüne öğrenciler tarafından plaka çakılmasının ardından Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisans Fakülteleri ve Önlisans bölüm ve programlarının birincilerine plaket ve hediyeleri Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve diğer il protokol üyeleri tarafından verildi.
Dekan ve yüksekokul müdürleri de ödül verdi
Fakülte ve yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini Fakülte ve Yüksekokul Dekan ve Dekan Vekili, Yüksekokul müdürleri ve bölüm öğretim elemanları verirken, toplu hatıra fotoğrafı çekimleri yapıldı.

 

Kaynak: PHA
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