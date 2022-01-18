Adıyaman'da eğitime 2 gün ara verildi

Adıyaman Valiliği, meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından eğitime iki gün ara verildiğini duyurdu. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün ve 19 Ocak Çarşamba günü ilimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, havaların soğuk olması, olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün öğleden sonra ve 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayılacaktır. "

Kaynak: PHA