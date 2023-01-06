Denizli Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk konserinde Grup Ladikeia’yı Denizlililerle buluşturdu. Gecede 1970-80’lerin unutulmaz şarkıları seslendirildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği yılın ilk konserinde Grup Ladikeia’yı vatandaşlarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup Laodikeia’nın 1970-80’lerin unutulmaz şarkılarının seslendirildiği gecede Latin ve Flamenko rüzgarı esti. Danslarıyla geceye renk katan sanatçılar izleyicilerden büyük alkış aldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, ilk konserle 2023’e “Merhaba” dediklerini belirterek, yeni yılın güzelliklere vesile olmasını diledi. Türkiye Cumhuriyet’inin 100. yılını kutlayacakları 2023’de de düzenleyecekleri kültür ve sanat etkinlikleriyle beraber olmaya devam edeceklerini belirten Değirmenci, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” diyerek sanatçı ve davetlilere teşekkür etti.