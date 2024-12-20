Kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle dikkat çeken Galataport İstanbul, önceki akşam çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı.

Terminal bölümünde iki bine yakın özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen konserde, çok sayıda ünlü sima da boy gösterdi.

Aralarında Saffet Emre Tonguç, Sema Güral Sürmeli, Serda Büyükkoyuncu, Oğulcan Engin, Aslı Bekiroğlu, Mustafa Aksakallı’nın bulunduğu isimler müzik ziyafetini keyifli ikramlarla taçlandırırken, mekanın kırmızı ağırlıklı dekorasyon ve ışıklandırması büyük beğeni topladı.

İSTANBUL (İGFA)