Galeriler Yazarlar
Adıyaman 10
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,038.67
ALTIN
797.37
DOLAR
13.53
STERLİN
18.41
EURO
15.50

Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı

Kış uykusunda olması gerekirken Muş Bulanık’ta kar üzerinde görüntülenen su yılanı bilim dünyasını şaşırttı. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, bunun küresel ısınmadan kaynaklanabileceğini söyledi.

10 Şubat 2022 Perşembe 10:34
73 Okunma
Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı

Kış uykusunda olması gerekirken Muş Bulanık’ta kar üzerinde görüntülenen su yılanı bilim dünyasını şaşırttı. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, bunun küresel ısınmadan kaynaklanabileceğini söyledi.

Şubat ayında kar üzerinde görülen siyah aktif küpeli su yılanı (natrix natrix) Muş Bulanık’ta Adem Şamiloğlu tarafından görüntülendi. Şamiloğlu görüntüyü, Toros Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkaya’ya gönderdi. Yalçınkaya videoyu, sürüngenler konusunda uzman olan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız’a gönderdi. Uzunluğu 1 metreden fazla olan yılanın görüntüsünün kendilerini oldukça şaşırttığını dile getiren Yıldız, yılanların kış aylarında görülmesinin küresel ısınmaya bağlı olabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, “Sürüngenler soğuk kanlı canlılardır ve yılanlarda sürüngen gurubunda yer alıyor. Normalde soğuk kanlı canlılar kış aylarında kış uykusuna yatar. Ancak son günlerde çeşitli illerimizden Mardin, Muş, Diyarbakır gibi çeşitli illerden sürüngenlerin aktif olduğu haberleri geliyor. Bu küresel ısınmanın bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bunu tam olarak, kesin olarak söylemek mümkün değil. Detaylı bir bilimsel verilerinin araştırılmalarının yapılması gerekiyor. Son yıllarda bölgemizde kar yağışları azaldı. Soğuk geçen kış mevsimleri de gittikçe azaldı. Burada yaşayan soğuk kanlı canlıların zaman içerisinde yeni mevsim şartlarına uyum sağladığını ve bu yıl her ne kadar iyi kar yağışı olsa da, soğuk geçse de geçmiş yıllardan gelen alışkanlıklarını sürdürdüklerini ve güneşli havalarda dışarı çıktıklarını görüyoruz. Küresel ısınmanın tüm canlılara etkisi olduğunu biliyoruz. Soğuk kanlı canlılara da etkilerinin bu şekilde ortaya çıktığını ve aktivasyonlarını etkilediğini düşünüyoruz. En son Muş’tan gelen yılan görüntüsü bizi oldukça şaşırttı. Natriks natriks dediğimiz su yılanı karın üzerinde hareket ederken görüntülendi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 10.02.2022 11:22
Anahtar Kelimeler:
Muş BulanıkProf. Dr. Mehmet Zülfü YıldızKar üzerinde Görüntülenen Yılan Bilim Dünyasını şaşırttıMehmet Zülfü YıldızAdıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaban keçileri gökyüzünden görüntülendi
Yaban keçileri gökyüzünden görüntülendi
Yiyecek için şehre inen tilki mahsur kaldı
Yiyecek için şehre inen tilki mahsur kaldı
Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
Adıyaman’da yoğun kar yağışı başladı
Adıyaman’da yoğun kar yağışı başladı
Adıyaman’da dereler buz tuttu
Adıyaman’da dereler buz tuttu
Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı
Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı
Adıyaman’ın çöpü enerjiye dönüştü
Adıyaman’ın çöpü enerjiye dönüştü
Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Baraj suları çekilince 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Tut’ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Tut’ta 10 kilo ağırlığında 65 milyon yıllık deniz mercanı bulundu
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi
Binlerce yılda oluşan yüzen adaların su altı yapısı ilk kez görüntülendi
Adıyaman’ı sis kapladı
Adıyaman’ı sis kapladı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Haylaz köpeğin kafası bidona sıkıştı
Atatürk Barajı yeşile büründü
Atatürk Barajı yeşile büründü
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Fotokapan kameralarına birbirinden ilginç görüntüler yansıdı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Adıyaman’da kuraklık günlük hayatı ve tarımı vurdu
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Adıyaman’da yağmur sürprizi
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Dev çekirge görenleri şaşırttı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Yılan, kaçacak yer bulamayınca itfaiye erinin üzerine atladı
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Bir tarafta zehirli yılanla konuşanlar, bir tarafta yılanı taşlayanlar
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ekili alan yangınları arttı, itfaiye müdürü uyardı
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Ahududu Fidanı Fiyatları ve Çeşitleri Fidancı'da!
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da gergedan böceği görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Adıyaman’da lekeli semender görüldü
Kaba Sıva Profili
Kaba Sıva Profili
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti
Bilim dünyası yeni bitki türü keşfetti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim