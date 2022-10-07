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Astronomi meraklısı öğrenciler Ay, Satürn ve Jüpiter’i gözlemledi

Adıyaman’da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliğinde astronomiye ilgi duyan öğrenciler ve velileri Ay, Satürn ve Jüpiter’i gözlemledi.

07 Ekim 2022 Cuma 22:11
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Astronomi meraklısı öğrenciler Ay, Satürn ve Jüpiter’i gözlemledi

Adıyaman’da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliğinde astronomiye ilgi duyan öğrenciler ve velileri Ay, Satürn ve Jüpiter’i gözlemledi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem) tarafından ADYÜ Gözlemevi’nde ‘Gökyüzü Gözlem Şenliği’ düzenlendi. Öğrenci ve veliler çok yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar teleskoplar ile gökyüzündeki gezegenlere olan meraklarını giderdi. Öğrencilerin eğlenerek öğrendiği etkinliğe Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’da online olarak katılarak öğrenciler ve velilere seslendi. Öğrenciler bu etkinliğe katılmaktan duydukları mutlulukları ifade ederek, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istedi.

Bilim Sanat Merkezi Müdürü Fuat Tokur, gelecek nesillerin bilime ve astronomiye daha çok ilgi duyması gerektiğine işaret ederek, “Çocuklarımızın bilime olan bakış açılarını, yaklaşımlarını, bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerini istiyoruz. İleride bir bilim insanı olma yönündeki düşüncelerini geliştirmeleri adına bir gökyüzü gözlem etkinliğini başlattık” dedi. Etkinliğe katılımın çok yoğunu dile getiren Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Görevlisi Yavuz Şimşek ise, böyle kalabalıkları gördükçe daha çok etkinlik yapacaklarını aktardı.

Üniversitenin Gözlemevi’nde Türkiye’nin en büyük teleskoplarından biri olan ADYU60 teleskobunun bulunduğunu ve her kesimden insana gökyüzünün güzelliklerini görme imkanı sunmaya çalıştıklarını belirten ADYÜ Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eda Sonbaş, “İlgi gayet güzel. Çok uzun zamandır Adıyaman böyle etkinlikleri özlemişti. Pandemi girdi araya, böyle güzel bir etkinlik yapamamıştık. Artık etkinliklerimiz başladı. İlki bu şekilde ve devamı da gelecek” diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Adıyaman Üniversitesinin sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, ilk, orta ve lise öğrencilerinin gökyüzü şenliğine büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: iha
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