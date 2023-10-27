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İçişleri Bakanı Yerlikaya, suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı açıklamasında, “81 ilimizin tamamında organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar illegal yapılara karşı 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye devam edeceğiz. Bizim için terörist neyse zehir taciri de odur. Terör örgütlerine ve işbirlikçilerine finansal kaynak sağlayan başta gençlerimiz, toplumumuzu zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine, hayatı zehir etmek için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, "Bizim mücadelemizin odağında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri bulunuyor. Bu amaçla son 120 günde ilimizde 13 operasyon düzenledik ve bu operasyonlarda 21 göçmen kaçakçılığı organizatörlerini yakaladık. 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı" ifadesini kullandı. Yerlikaya, "Kişilere ve mallara karşı işlenen suç olaylarında ve diğer olaylarda olay sayısını düşürmek birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz, eğer artık suç var, suç işlenmişse orada jandarmam, emniyetim, sahil güvenliğim bu işi dert edinecek, aydınlatma oranlarımız pik yapacak" ifadesini kullandı. Yerlikaya, "Biz devlet olarak, millet olarak çok güçlüyüz. Suç odaklarından, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, göçmen organizatörlerinden, çetelerden çok güçlüyüz. Huzurumuzu bozan, sesleri çok çıkan bütün bu yapılara karşı amansız mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak : PHA