Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği iddiası sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu olmadığını duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı payaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.