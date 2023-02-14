Adıyaman Üniversitesi'nde kurulan Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Adıyaman genelinde an itibariyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 4 bin 104; kurtarılan vatandaşımızın sayısı da 12 bin 864 bu kadar üzüntülü haberlere rağmen bugün hakikaten sevindirici haberler oldu. Adıyaman'da bugün tam 10 tane vatandaşımızı enkaz altından kurtardık. Hakikaten 6 gün sonra bunu kurtarmak bir mucize gibiydi buruk bir sevinci var bizde inşallah bu canlı kurtaracağımız vatandaşlarımızın sayısının artmasını diliyoruz. O yüzden çok hassas bir çalışma var enkazlarda, hakikaten çok hassas bir mücadele veriliyor. O yüzden çok uzman arkadaşlarımız var binlerce arkadaşımız var diyebiliriz. Onlara yardımcı olan yaklaşık 30 bin toplamda gönüllülerle birlikte Adıyaman genelinde çalışan çok büyük özverili arkadaşlarımız dostlarımız var. Onlarla birlikte bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.

Merkezde hasarlı ve yıkılan bina sayısını da açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Adıyaman merkezde yıkılan bina sayısı 1061, ağır hasarlı yıkılacak bina sayısı 1158, 234 ağır hasarlı tehlike arz eden binalarımızı kontrollü bir şekilde yıktık diğerlerini yıkmak için devam ediyoruz. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir problem yok yaralılara, enkazların altından çıkan vatandaşlara hizmet veriyor. Burada 1100 sağlık personelimiz hakikaten çalışma gerçekleştiriyor. Uçakla sevk ettiğimiz yaralı sayısı 950" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgelerinden 200 binin üzerinde vatandaşın naklini gerçekleştirdiklerini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Adıyaman ve bölgedeki 9 havalimanımız oldukça faal durumda bölgelerinden, illerinden ayrılmak isteyen bütün vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti vermekteyiz. Yaklaşık 200 bin üzerinde bugüne kadar illerinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştirmiş olduk. Aynı şekilde hem demir yollarında hem de karayollarında da ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti vermeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen Hatay Havalimanı'nda bütün eksikliklerimizi tamamladık bugün itibariyle test uçuşlarını tamamladık birazdan normal uçuşlarımız da Hatay Havalimanı'nda gerçekleştirilecek."



Kaynak : PHA