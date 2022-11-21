Yol uygulamasında 336 kilogram kıyılmış tütüne el konuldu

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenerek durdurulan plakası ve sürücüsü açıklanmayan araçta yapılan aramada 336 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütün muhafaza altına alınırken sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.