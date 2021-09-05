Tren kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi - Videolu Haber

İlçeye bağlı Velimeşe Mahallesi'nde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal K.’nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarpışmıştı. Kazada, Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Minibüs sürücüsü Bilal K. ile yanında bulunan 7 yolcu ise, sağlık ekiplerince kentte yer alan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler ise, otopsilerinin ardından cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Cangül Akın’ın cenazesi sabah saatlerinde Adıyaman'a getirildi. Akın'ın cenazesi daha sonra yakınları tarafından Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Şambayat Beldesinin Gümüşlü Köyünde ailesi ve yakınları tarafından kürce ağıtlarla, köy mezarlığında toprağa verildi.

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