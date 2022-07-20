Trafik kazasında ölen anne ve kızı toprağa verildi

Dün akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazada hayatını, Sultan Durna ile kızı İrem'in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri İslahiye'ye bağlı Burunsuzlar Mahallesi'ne getirildi. Anne ve kızı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kazada yaralanan 10 kişiden 9'u taburcu edilirken, durumu ağır olan Ali Durna'nın tedavisi ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.