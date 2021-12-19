Tipi nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi ile Malatya arasındaki yol, yoğun tipi nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Adıyaman Çelikhan- Malatya Yeşilyurt İl Yolunun 10,5-25 kilometreler arasında yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 22.30 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Yine aynı şekilde Çelikhan- Malatya İl Yolunun 55-74 kilometreleri arasında yoğun tipi nedeniyle saat 22.30’da trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından jandarma ve polis ekipleri tarafından yola dubalar konularak gelen araçları geri çevirdi. Bölgede Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

Kar kalınlığının 20-30 santim arasında olduğu ancak tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının güçlükle ilerlediği öğrenildi.

iha