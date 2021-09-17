Teröristlere erzak taşıyanlara operasyon

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, teröristlere araç ile erzak taşıyan ve toplantı düzenleyen şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya araçla erzak taşıyan ve 2018 yılında Kömür beldesi civarında faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki 13 iş makinesinin ateşe verilmesi ve olay yerine giden zırhlı aracın geçişi esnasında EYP’nin patlatılması, 2 askerin yaralanması olaylarından önce teröristlerle toplantı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Gökçay ve Çatalaağaç köyünde ikamet eden A.R.T. ve C.Ç, isimli 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Her iki şahıs, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha