Psikolojik sorunları olan genç kendini bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen G.Ç. (28), Esentepe Mahallesi TOKİ Yolu üzerinde eline aldığı bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Kolundan ve bileklerinden yaralanan genci fark eden vatandaşlar durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan G.Ç’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.