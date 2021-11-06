PKK'ya ait toprağa gömülü patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-8 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-42' operasyonu kapsamında, kırsal alanda yaptığı arazi aramasında, terör örgütüne ait ve toprağa gömülü patlayıcı ve malzemeler ele geçirdi. Ekiplerin aramaları sonucu mutfak tüpü, piknik tüpü, jelikan bidon, kablo, gübre ile yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen ve imha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.

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