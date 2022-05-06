Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında yakalama kararı olduğu belirlenen M.D., Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı esnada gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D., işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Kaynak: PHA
PKK üyesi Gürcistan’a kaçarken yakalandı
Adıyaman’dan Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi M.D., yakalandı.
06 Mayıs 2022 Cuma 14:04
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