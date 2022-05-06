PKK üyesi Gürcistan’a kaçarken yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında yakalama kararı olduğu belirlenen M.D., Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı esnada gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D., işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.D., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.