Park halindeki otomobili kurşunladılar - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay gece geç saatlerde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Abdullah İkilier'e ait olan park halindeki 02 AAK 275 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, otomobilde yaptığı incelemede kurşun izine rastladı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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