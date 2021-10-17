Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi’nde A.G idaresindeki 44 AG 900 plakalı otomobil ile H.A’nın kullandığı 02 AAT 331 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.