Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen Aynur E., idaresindeki 34 CMN 13 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Bilal Bakkavi yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan bisiklette bulunan Vefa Sellum'u görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Sellum'un sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin kamarası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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