Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde park halinde olan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak sürücüye ulaştı. İtfaiye ekiplerince otomobilin motor kısmında sıkışan kedi bulunduğu yerden çıkarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.