Otomobilin çarpıp kaçtığı küçük çocuk yaralandı

Alına bilgiye göre kaza, Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sokak içerisinde oyun oynayan 5 yaşındaki M.D'ye çarparak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayın ardından kayıplara karışan otomobil sürçüşünün yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: PHA