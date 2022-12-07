Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, M.V., idaresindeki 02 FP 796 plakalı motosiklet ile E.Y., yönetimindeki 09 RC 733 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.