Motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Y.T., idaresindeki 02 ABB 760 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADU 484 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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