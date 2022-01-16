Motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Mehmet Akif Mahallesi'ne meydana geldi.

Kahta yönünde ilerleyen Burak Daşkol idaresindeki 02 LD 412 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Muhammet Bünyamin yönetimindeki 02 ACC 653 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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