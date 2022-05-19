Motosikletin çarptığı küçük kız yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydan geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet yolun karşına geçmeye çalışan Dicle Y.(5) çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Dicle Y'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan motosiklet sürücünün yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Haberin Videosu :