Motosiklet yaya çarptı: 2 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza Mahallesi’nde meydana geldi.Kent merkezi yönünde ilerleyen Murat Kaynar idaresindeki 02 ABD 910 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Y çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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