Meyve sularının içerisine zulalanmış uyuşturucuya 1 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bir işyerinde uyuşturucu hap satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda işyerinde yapılan aramada buzdolabının arkasına saklanmış meyve sularının içerisine zulalanmış vaziyette 4 paket halinde 52 sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen haplar muhafaza altına alınırken A.G. ve birlikte M.Ç'nin adresinde yapılan aramada ise 4 ayrı paket halinde 56 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G. ve M.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan 2 şüpheliden adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüphelinden M.Ç., tutuklanırken, A.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.