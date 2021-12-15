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Mahkemenin verdiği kararı protesto ettiler

Adıyaman’da görülen bir davanın sanık yakınları, mahkemenin verdiği kararı, hapis cezası süresinin fazla olduğu gerekçesiyle protesto gerçekleştirdi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 23:37
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Mahkemenin verdiği kararı protesto ettiler

Adıyaman’da görülen bir davanın sanık yakınları, mahkemenin verdiği kararı, hapis cezası süresinin fazla olduğu gerekçesiyle protesto gerçekleştirdi.

3 Mayıs 2020 tarihinde Adıyaman Marangozlar ve Mobilyacılar Sitesi’nde arazi meselesinden çıkan kavgada Hasan, Ziya ve Hüseyin Tümer isimli 3 kişi, Mehmet Tümer isimli şahsı yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaralanan Mehmet Tümer, 1 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Adli Tıp Kurumu’nda şahsın vücudunda birinci dereceden kırıklar tespit edildi. 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savcılık iddianamesinde sanık 3 şahsın ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüsle’ suçladı. Sanık avukatları olayın kasten adam öldürmeye teşebbüs olmadığı, adam yaralama suçundan yargılanmaları gerektiğini savundu.

Tutuksuz yargılanan sanıklar için 5. celsede mahkeme heyeti karar verdi. Kararda Ziya Tümer’e, 10 yıl 2 ay, Hüseyin Tümer’e, 10 yıl 2 ay, Hasan Tümer’e, 5 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti verdiği bu karar ile şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Mahkemenin verdiği kararı duyan sanık yakınları adliye dışında duruma tepki gösterdi. Sanık yakınları cezaevine nakledileceğin aracın önünde durarak şahısları son kez görmek istediklerini söyledi, polis ekipleri buna müsaade etmeyeceklerini belirterek yolu açtı. Daha sonra sanık yakınları Adıyaman Valilik konutu önüne gitti. Sanık yakınları valinin evinde olmadığını öğrenince olay yerinden olaysız dağıldı.

Sanık avukatlarından Ömer Faruk Daş, “Mahkeme son duruşmada bizce çok ağır bir karar verdi. Yani kasten yaralamadan dolayı ceza vermesi gerekirken adam öldürmeden bir ceza tayin etti. Bu çok ağır bir cezadır. Benim meslek hayatımda gördüğüm ağır cezalardan bir tanesi. Özellikle duruşma sırasında tutuklama kararını vermesi pek görülmüş bir şey değildir. Bizler itirazlarımızı yapacağız, Yargıtay’a ve istinafa dosyalarımızı taşıyacağız. Yani alınan adli tıp raporuna göre, olayda Mehmet Tümer’in yaralanma derecesi bir. Yani vücudundaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi bir, en düşük derece olarak tespit edilmiş. Her hangi bir hayati bölgesine de darbe de almamış. Ancak buna rağmen bu kadar ağır bir kararın verilmesi bizleri de şoka soktu. Bizler bütün itiraz yollarını kullanacağız” diye konuştu.

Sanıklardan Hasan Tümer’in daha önce Mehmet Tümer tarafından dövüldüğü, vücudundaki kırıklar nedeniyle 3 ay hastanede tedavi gördüğü ve elinde engel oluştuğu ifade edildi.

Kaynak: iha
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